Roma, rapina una ragazza: tunisino bloccato da cittadini inferociti

Grave episodio di aggressione a Roma, in zona Montesacro. Un rapinatore, che si aggirava in un parco pubblico, ha ferito una ragazza per rapina. Ma alcuni passanti l’hanno accerchiato e lui ha tirato fuori un coltello. I frequentatori del parco hanno avuto comunque la meglio: portati all’esasperazione l’hanno disarmato e consegnato ai carabinieri.

Tunisino accerchiato nel parco, cosa è successo

E’ accaduto, ieri sera, all’interno del parco “Caio Sicinio Betullo”, di via Maiella nel quartiere Città Giardino. Qui una ragazza di 20 anni, era su di una panchina con delle amiche, quando è stata derubata della borsetta da parte di un cittadino tunisino di 29 anni che è poi fuggito a piedi rincorso dalla vittima e da altri testimoni che avevano udito le urla di aiuto della giovane.

Il 29enne è stato poi raggiunto dalla vittima che, nel tentativo di fermarlo, è stata scaraventata a terra procurandosi delle ferite ai gomiti. Poi, vistosi bloccato, dall’arrivo delle altre persone, il ladro ha estratto un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri ma è stato disarmato dai cittadini inferociti.

Lo straniero è stato poi messo in sicurezza dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile giunti sul posto a seguito delle diverse segnalazioni giunte al numero di pronto intervento 112. Il giovane, senza fissa dimora e con precedenti, ha opposto resistenza anche ai militari e una volta all’interno dell’autoradio di servizio, nelle fasi di trasporto, ha iniziato a colpire la paratia senza causare danni visibili.

www.ilmessaggero.it