Bologna, donna cade dal balcone e muore. Ricercato tunisino

E’ giallo sulla morte di una donna di 48 anni. Martedì pomeriggio, in zona Barca a Bologna, è stato ritrovato il corpo senza vita di Tania Bellinetti, commessa in un supermercato, sotto il balcone della palazzina dove abitava con il compagno, di cui non si sa nulla dallo scorso dicembre, quando ha fatto perdere le sue tracce: si tratta di un tunisino di dieci anni più giovane di lei e attualmente è ricercato.

L’appartamento dove la coppia viveva è stato posto sotto sequestro. Il volo dal terzo piano non ha lasciato scampo alla donna. Gli uomini della Squadra Mobile stanno lavorando per capire se sia stata lei a lanciarsi di sotto, se si sia trattato di un tragico incidente o se qualcuno l’abbia spinta giù.

In passato la donna aveva denunciato il compagno per maltrattamenti

A quanto si apprende dalla Procura del capoluogo emiliano, in passato la donna aveva denunciato di aver subito maltrattamenti, anche se al momento non sono stati riscontrati elementi che colleghino questi fatti alla morte.

L’uomo ricercato da dicembre

E’ ricercato da dicembre 2024 il tunisino, compagno di Tania Bellinetti. Nei suoi confronti è infatti stata disposta un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito di maltrattamenti alla 48enne.La polizia non esclude nessuna ipotesi su quanto avvenuto.

A novembre c’era stato un intervento delle volanti della polizia e a dicembre era stata emessa la misura cautelare in carcere. In precedenza, ad aprile 2024, c’era stato l’ammonimento del Questore. L’uomo è pregiudicato per la condanna, scontata in carcere, per maltrattamenti sempre ai danni della donna.

L’amica: “Tania non si è lanciata dalla finestra”

“Era una brava ragazza, una mia amica, non credo assolutamente che si sia lanciata dalla finestra. Aveva voglia di vivere, spero si possa fare piena luce sulla vicenda”. Queste le parole sui social di un’amica e vicina della vittima. Sono altre le persone residenti nella quartiere Barca che hanno affidato al web i dubbi su quanto accaduto nella serata di martedì. Mentre la procura specifica come, al momento, rimanga credibile l’ipotesi che si tratti di un suicidio.

