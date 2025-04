Gualtieri, a Roma evento per celebrare Rom e Sinti

Nella grafica pubblicitaria di Roma Capitale si legge che l’evento è finalizzato a promuovere la cultura rom e rafforzare l’impegno contro all’anti-ziganismo

di Alessandra Danieli – Non è stata proprio una genialata. Ma del resto il sindaco Roberto Gualtieri non è nuovo a gaffe, scivoloni e iniziative a dir poco bislacche che hanno poco a vedere con le emergenze dei romani. Anzi, talvolta hanno il sapore di una provocazione. L’ultima iniziativa, che gli ha procurato un vero e proprio assalto sui social, una festa per omaggiare i nomadi che, per il primo cittadino dem, evidentemente, sono una risorsa di boldriniana memoria. Sembra una barzelletta ma è tutto vero. Non è un pesce d’aprile.

In occasione della Giornata internazionale di rom e sinti, la giunta capitolina ha messo in piedi, a spese dei cittadini va da sé, un grande evento per per celebrare il ruolo dei “peripatetici” nella società. Sede della kermesse, promossa dall’assessorato per le Politiche sociali in collaborazione con l’Anci Lazio, la Città dell’Altra Economia.

Gualtieri si inventa la festa in omaggio a rom e sinti

Programma ricco e colorato per combattere la discriminazione verso i rom, che non brillano per rispetto delle regole. Ma questo per Gualtieri è un dettaglio. Valorizzare il contributo dei nomadi, questa la missione dall’alto valore civico del Campidoglio.

“L’evento – si legge nella grafica pubblicitaria di Roma Capitale – è finalizzato a promuovere la cultura romaní e rafforzare l’impegno nel contrasto all’anti-ziganismo. Attraverso interventi di esperti e operatori sociali, verranno affrontati i temi dell’inclusione, della lotta alla discriminazione e delle politiche di superamento dei campi rom. La giornata si concluderà con un concerto di musica tradizionale rom, per valorizzare la cultura e le tradizioni di queste comunità”.

La rabbia dei romani: mi hanno svaligiato casa

Ma quale contributo? I romani, sempre più spesso vittime di borseggi, minacce e violenza da parte delle comunità nomadi molto presenti in città, non l’hanno presa bene. Naturale che la pagina ufficiale di Roma Capitale su Facebook sia stata letteralmente assalita di commenti arrabbiati e ironici. Si va dall’utente che commenta lapidaria: “Mi hanno svaligiato casa” a chi non fa tanti giri di parole: “I rom non vogliono integrarsi, delinquono, non possono pretendere i nostri stessi diritti”. “Ma stiamo scherzando?? Sono quelli che rendono infrequentabile la metro, gli autobus, che rovesciano i cassonetti, che rubano e che vivono in campi a nostre spese. Vergognoso”.

In tanti ironizzano. Un utente propone un forum a tema: “Ore 10 “come insegnare agli Under8 l’arte del borseggio”. Ore 11 “il bidone dell’immondizia: perlustrazione e saccheggio”. Ore 12 “ancora non hai imparato a fare la faccia triste? Tecniche e aggiornamenti”. Ore 13 “rame: rudimenti di metallurgia”. Un altro propone come “ospite d’onore Cicalone”.

www.secoloditalia.it