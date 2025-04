Rapine a Milano, 7 stranieri arrestati in poche ore

Sette arresti della polizia per rapine in strada in poche ore a Milano

Dopo tre fermi in zona stazione Centrale, a Milano, qualche ora dopo, sempre nella giornata di domenica 6 aprile il personale della questura di Milano ha fatto scattare le manette per quattro persone in via Padova. Si tratta di quattro uomini di origine peruviana accusati di aver accerchiato e minacciato con un coccio di bottiglia e un cacciavite un uomo di 37 anni, anche lui di origine sudamericana. Volevano il borsello che aveva con sé con gli effetti personali. È successo alle sette di mattina, all’altezza del civico 50.

La vittima ha raggiunto il presidio mobile della polizia presente nel tratto e ha permesso agli agenti di rintracciare i quattro che nel frattempo avevano cercato di allontanarsi. Tutti sono stati arrestati.

L’altra rapina nella notte

Qualche ora prima la polizia aveva messo a segno altri tre fermi, sempre per rapina. Due giovani e una ragazza, tutti cittadini di origine marocchina, sono stati sottoposti a fermo per aver aggredito, picchiato e derubato un ragazzo di 24 anni mentre tornava a casa con la scusa di chiedergli la tessera sanitaria per acquistare delle sigarette.

Nel pomeriggio di domenica invece a essere derubata è stata una 35enne residente in Svizzera a Milano insieme al marito e a un’amica: un passante le ha strappato di dosso una collana d’oro con un ciondolo per poi scappare via in sella alla bicicletta rubata all’amica che era con la coppia. E’ successo in via Sammartini, all’imbocco del tunnel e l’uomo è stato fermato poco distante. Per lui le manette sono scattata con l’accusa di furto con strappo.

