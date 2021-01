Usa, espulsione migranti: giudice federale blocca stop di Biden

Un giudice federale in Texas ha bloccato, momentaneamente, la sospensione delle espulsioni di immigrati, in quello che appare il primo inciampo su una delle prime azioni dell’amministrazione Biden in tema di immigrazione. Lo riporta la Cnn.

L’ordine della corte arriva dalla causa presentata dal procuratore generale del Texas, Ken Paxton, contro la pausa di 100 giorni sulle espulsioni, entrata in vigore venerdi’. Il giudice del distretto meridionale del Texas, Drew Tipton, ha ordinato il blocco del provvedimento per 14 giorni.

Biden, su Twitter, aveva scritto che “l’America non è mai stata all’altezza della sua promessa fondante di uguaglianza per tutti, ma non abbiamo mai smesso di provarci”, annunciando un altro pacchetto di ordini esecutivi. “Oggi, mi impegnerò per far avanzare l’equita’ razziale e spingerci più vicino a quell’unione piu’ perfetta che abbiamo sempre cercato di essere”. Gli interventi sono su polizia, dopo il caso Floyd, trattamento carcerario e case popolari. AGI.IT

