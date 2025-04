Una bugia ripetuta 1000 volte non diventa verità. PIAZZA LIBERTA ritorna lunedì 7 aprile 2025

Una bugia ripetuta 1000 volte non diventa verità

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, lunedì 7 aprile 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In pochi minuti, Armando Manocchia spiegherà, attraverso fatti documentabili e incontrovertibili, come il governo pro-tempore italico – contrariamente al volere della stragrande maggioranza dei cittadini italiani – abbia commesso un’enorme leggerezza schierandosi in questa guerra Nato-Usa-Ucraina contro la Russia.

L’errore più grande che possa commettere un primo ministro è quello di schierarsi, apertamente e finanziariamente, con uno dei due paesi in guerra. Nessun leader di buon senso, infatti, sosterrebbe un Paese non europeo, non Nato, non atlantico; e soprattutto non difenderebbe, con motivazioni pretestuose e storicamente errate, quello che ha torto marcio.