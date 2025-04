Migranti, 374 sbarcati a Lampedusa

Altri 179 migranti, che viaggiavano su quattro barche, sono stati soccorsi dalle motovedette di Guardia costiera, Guardia di finanza e dell’assetto Frontex

Salgono a 7, dalla mezzanotte, gli approdi sull’isola, per un totale di 374 persone.

Le barche sono salpate da Tajoura e Zuwara, in Libia, con a bordo tra 21 e 72 persone: bengalesi, marocchini, egiziani, pakistani e sudanesi. Tutti sono stati portati, dopo un primo triage sanitario al molo Favarolo, all’hotspot di contrada Imbriacola, da dove sono in fase di trasferimento circa 300 ospiti.

Visita della delegazione di Forza Italia nell’isola

Una delegazione di Forza Italia, guidata da Alessandro Battilocchio, deputato e responsabile immigrazione, sarà oggi nuovamente a Lampedusa per visitare alle 10 l’hotspot di contrada Imbriacola. Prevista alle 11 una visita alla locale tenenza dei Carabinieri, in via Roma, 37.

“Proseguono le visite di Forza Italia nelle strutture che ospitano migranti e che vedono un impegno straordinario delle nostre forze di polizia e di realtà, come la Croce Rossa, che ce la mettono tutta per garantire l’ottimale funzionamento di centri complessi. Un’occasione per ringraziare di persona gli operatori in prima linea e per fare il punto”, dice Battilocchio.

https://ilsicilia.it/lampedusa-sbarchi