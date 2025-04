Zelensky: “i russi sono solo diavoli”

Zelensky: “Affinché i negoziati possano avere luogo, è semplicemente necessario che i russi non siano degli assassini. Ora sono solo diavoli”. Il presidente ucraino ha inoltre affermato che i primi militari ad arrivare in Ucraina saranno quelli francesi. “Quando e quanti non posso dirlo, questi sono i nostri accordi”.

video https://t.me/letteradamosca/26047