Tovaglieri: ‘dalla UE 21 miliardi per integrare i Rom’

In Europa, un dibattito surreale sui soldi dei contribuenti destinati a finanziare progetti per integrare le comunità rom, ben 21 miliardi di euro solo tra il 2014 e il 2020

“Non servono pletore di funzionari ed esperti per capire che questi programmi sono clamorosi fallimenti. Basta fare un giro su una metropolitana di Milano e di Roma per assistere ogni giorno all’odioso fenomeno delle borseggiatrici rom, che dichiarano apertamente che rubare è il loro lavoro. Basta fare un giro in un campo rom per vedere che lì non c’è né legalità né integrazione o parlare con un dirigente scolastico per capire che la partecipazione alla scuola dei bambini rom sfiora assenze fino al 100%.

I soldi impiegati per questi programmi che si rivelano inutili, diamoli alle forze dell’ordine per riportare la sicurezza nelle nostre città. Per integrare i rom è sufficiente che facciano una cosa sola: rispettare le regole, esattamente come lo facciamo tutti noi cittadini”.

Così l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri (Lega) è intervenuta nella sessione plenaria del Parlamento europeo al termine del dibattito sul tema “Conseguire risultati nell’ambito della strategia dell’UE per i rom e della lotta contro la discriminazione nell’UE”.

www.gazzettadimilano.it