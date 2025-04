Picierno (Pd): “UE unica frontiera di pace e democrazia nel mondo”

‘No alla scuola di Valditara e Ue’. E ancora: ‘ci servono piu’ aule non piu’ bombe’. Studenti e precari sotto il ministero guidato da Valditara, si sono riuniti contro i tagli della scuola e contro il riarmo. Gli studenti hanno dato fuoco con dei fumogeni alla maxi bandiera della UE posizionata per terra davanti al ministero.

Il commento di Pina Picierno (Pd) sui X

“Le manifestazioni di odio radicale non c’entrano nulla con le giuste rivendicazioni per una formazione più giusta e libera e sono solo il frutto avvelenato della disinformazione, della propaganda, della criminalizzazione a fini elettorali che in questi anni e ultimi tempi si è alzata contro l’Europa.

Il sentimento diffuso di giovani e studenti verso l’Europa è di amicizia, ma il lavoro di sovranisti, putiniani, populisti uniti contro l’unica frontiera di pace e democrazia nel mondo produce frutti pericolosi come questo.”