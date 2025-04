Roma, studenti bruciano bandiera UE

Bruciata una gigantografia della bandiera dell’Unione europea sotto il ministero dell’Istruzione a Roma

‘No alla scuola di Valditara e Ue’. E ancora: ‘ci servono piu’ aule non piu’ bombe’. Studenti e precari sotto il ministero guidato da Valditara, si sono riuniti contro i tagli della scuola e contro il riarmo.

Tra i manifesti con le mani insanguinate sopra le immagini dei volti di leader Ue, del governo e dei partiti di opposizione, la sagoma del ministro sceriffo, gli studenti hanno dato fuoco con dei fumogeni alla maxi bandiera dell’Europa posizionata per terra davanti al ministero. Al grido “allarme rosso” gli studenti sono partiti in corteo verso largo Argentina. “Andiamo a dirlo in Parlamento cosa chiediamo”. ANSA