“No Meloni Day”, studenti: ‘vogliamo 20 miliardi per università e ricerca’

ROMA, 14 NOV – Si sono dati appuntamento a Piramide, a Roma, gli studenti che a breve partiranno in corteo per il “No Meloni day”, verso il ministero dell’Istruzione e del Merito, in viale di Trastevere. Una volta arrivati davanti al Mim, “chiederemo di essere ricevuti da Valditara, l’unico che non ci ha mai incontrato”, è la richiesta del coordinatore nazionale dell’Unione degli studenti, Tommaso Martelli.

Mentre al megafono scandiscono: “continueremo a bloccare le strade contro questo governo”. Intorno, i cartelli preparati dalle altre organizzazioni studentesche che partecipano al corteo. “Soldi alla scuola non alla guerra”, scrivono i ragazzi di Osa. Vicino a un palo sono stati appoggiati i fantocci ripieni di carta con i volti della premier Meloni, della ministra Bernini e del senatore Gasparri.

“Contro la finanziaria di guerra vogliamo minimo 20 miliardi per università e ricerca”, si legge su un altro cartello di Cambiare Rotta. Tra i manifestanti anche i ragazzi di Fridays for future che tornano in piazza per il clima. Alle 10 è previsto anche un altro corteo organizzato dai collettivi autonomi che raggiungerà prima il ministero dell’Istruzione e poi l’ufficio scolastico regionale. (ANSA)