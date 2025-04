Studentessa scomparsa a Roma, trovato il corpo in una valigia

Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni originaria di Terni, è stata trovata morta

Questa mattina all’alba è stato ritrovato il corpo della studentessa, in un’area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del comune di Poli, all’interno di un valigione. Le indagini degli investigatori della polizia di Stato della squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si concentrano sulla presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine.

Ed è proprio dopo aver ascoltato il ragazzo filippino che le investigazioni hanno avuto una svolta. Il giovane, secondo quanto appreso, avrebbe indicato anche un parcheggio, quello di via Homs, come luogo di incontro tra i due. Quindi, dopo un lungo confronto con il pm e gli investigatori della squadra mobile durato ore, gli investigatori si sono concentrati nel comune di Poli, tra Tivoli e Roma. Il cittadino filippino nelle prossime ore potrebbe essere messo in stato di fermo.

Ilaria Sula era scomparsa da una settimana. Era uscita la sera del 25 marzo scorso, dopo uno scambio di messaggi sul telefonino con qualcuno, forse quel ragazzo. Dal cellulare di Ilaria qualcuno avrebbe risposto ai messaggi, fino al totale silenzio. La madre e il padre della ragazza, di Terni, avevano presentato la denuncia di scomparsa al commissariato San Lorenzo.

Ilaria era una studentessa di dtatistica all’università La Sapienza. La ragazza non aveva portato con se i suoi trucchi e forse non pensava di rimanere fuori casa a lungo. Era di corporatura minuta, un metro e 50 per 50 chilogrammi. In molti, tra amici e colleghi universitari, avevano diffuso appelli sulla sua scomparsa.

