Milano, getta a terra una ragazza per strapparle la collana: arrestato egiziano

Passeggiavano insieme e si stavano dirigendo verso un bancomat per prelevare quando uno sconosciuto li ha avvicinati e con una scusa ha provato ad attirare la loro attenzione. Una domanda banale poi la spinta e la ragazza è caduta a terra: l’uomo puntava alla collanina che aveva al collo.

È successo nel tardo pomeriggio di lunedì in piazzale Lotto, verso le 17. A tenere d’occhio la coppia di fidanzati è stato un 28enne di origine egiziana che ha seguito con lo sguardo un ragazzo e una ragazza di 24 e 25 anni, di origine sudamericana, entrambi residenti a Milano. I due fidanzati erano a passeggio quando il 28enne ha aggredito la ragazza: spintoni per strapparle la collanina d’oro che aveva al collo.

Il fidanzato però non è rimasto a guardare e ha inseguito l’uomo cercando di attirare l’attenzione degli agenti del Reparto mobile della polizia di Stato che erano impegnati in un servizio di controllo. I poliziotti sono riusciti a raggiungere il 28enne e in tasca gli hanno trovato la collanina rubata poco prima. Per il giovane è scattato l’arresto.

