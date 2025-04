Choc nel salernitano, 15enne trovato sanguinante in strada

Un ragazzino di 15 anni è stato trovato privo di sensi e con una ferita alla testa ieri sera vicino alla sua abitazione a Capaccio Paestum

Il ritrovamento è avvenuto in strada intorno alle 23.30. L’adolescente è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è attualmente ricoverato in gravi condizioni per un trauma cerebrale e lesioni in varie parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Capaccio, che hanno avviato le indagini per far luce su quanto accaduto. Sembra che sia stato vittima di una vera e propria aggressione, ma le cause del ferimento non sono ancora chiare. www.salernotoday.it