Zelensky: “servono nuove sanzioni contro la Russia”

“La Russia merita una pressione maggiore, merita tutti i duri provvedimenti che possono indebolire la sua capacità di combattere il suo sistema che altro non vuole che la guerra. Sono necessarie sanzioni contro la Russia”. Lo ribadisce su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “L’Ucraina ha bisogno di più forze di difesa aerea – aggiunge -. È necessaria maggiore interazione e unità tra tutti i partner”.

Zaluzhny: “In Ucraina bisogna pensare a salvare il Paese, non alle elezioni”

“Mentre la guerra è in corso dobbiamo tutti lavorare per salvare il Paese e non pensare alle elezioni”. Lo ha affermato, in un’intervista a RBC-Ukraine, Valery Zaluzhny, ex capo delle forze armate di Kiev e attualmente ambasciatore a Londra. “Non commento le varie voci”, ha aggiunto, evitando di parlare di una sua eventuale candidatura, come vociferato da più parti, qualora l’Ucraina si dovesse recare alle urne. tgcom24.mediaset.it