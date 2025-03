Verona, 82enne pestato senza motivo: denunciato cingalese

Anziano aggredito da uno sconosciuto in Circonvallazione Maroncelli. L’uomo, 82 anni, da una settimana è ricoverato in neurochirurgia a Borgo Trento, con una prognosi pesante

Secondo quanto ricostruito dalle Volanti che poi hanno individuato l’aggressore, a colpire è stato uno srilankese trentacinquenne, che non avrebbe avuto mai alcun contatto con la sua vittima prima. E la cosa getta un velo ancora più inquietante sulla vicenda.

Il fatto

Martedì scorso l’anziano stava facendo la sua solita passeggiata in Circonvallazione quando all’improvviso è stato colpito dallo srilankese che ha continuato ad infierire contro di lui anche una volta che l’ottantaduenne era caduto a terra. Fortuna ha voluto che dei gestori di un esercizio lì vicino abbiano assistito alla scena e con le loro grida, andando verso l’aggressore lo abbiano messo in fuga.

I soccorsi

Immediata è scattata anche la telefonata al numero di emergenza della questura che ha inviato sul posto una pattuglia, mentre una seconda è stata dirottata verso la via indicata dai testimoni come via di fuga, verso San Zeno. Nel frattempo sono arrivate ambulanza ed automedica che hanno soccorso il malcapitato. Grazie alla precisa descrizione dei testimoni, che hanno memorizzato bene l’abbigliamento dell’uomo, la Volante ha poi rintracciato il fuggitivo in via Galliano.

Il fermo

Quando il trentacinquenne è stato raggiunto dalla polizia ha tentato di scappare colpendo anche gli agenti. Alla fine i poliziotti sono riusciti ad immobilizzare l’esagitato e a portarlo in questura dove è stato fotosegnalato. Da prassi è stata informata l’autorità giudiziaria locale che decide se arrestare o denunciare chi commette reati. Lo srilankese è stato denunciato per lesioni personali aggravate e resistenza.

Durante il sopralluogo nella via dell’aggressione è emerso che anche un’altra signora era stata aggredita sempre in quella zona poco prima, ma a lei era andata meglio. Sono in corso indagini per verificare se siano avvenuti casi analoghi e magari non siano stati denunciati. Nel caso qualcuno riconoscesse questo modus operandi può contattare la questura. Nel frattempo la vittima, che ha riportato contusioni e fratture resta ricoverata nel reparto di neurochirurgia.

