Trieste, 89enne trovata morta in casa con un taglio alla gola

L’hanno trovata morta con un taglio alla gola in un appartamento nel centro storico di Trieste. Il corpo di un’anziana di 89 anni è stato rinvenuto nel primo pomeriggio con delle ferite da arma da taglio. Una donna è stata fermata nell’ambito delle indagini dei Carabinieri: sarebbe coinvolta nell’omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, nell’appartamento dove è stato trovato il cadavere è installato un sistema di telecamere. La figlia della vittima, da remoto, si è collegata al sistema e ha visto la mamma riversa a terra e ha subito allertato i soccorsi.

L’appartamento si trova in via delle Becchiere, una stradina stretta nel centro della città, che è stata chiusa alla circolazione per consentire gli accertamenti degli investigatori. Sono al lavoro i Carabinieri, giunti insieme ai vigili del fuoco e al personale sanitario del 118. Si ipotizza che la vittima sia stata derubata. Sono al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona. repubblica.it