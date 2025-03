Milano, vandali gettano scarti di verdura in galleria

MILANO, 29 MAR – Scarti di frutta e verdura per terra in galleria Vittorio Emanuele a Milano: dopo i blitz al ristorante di Cracco oggi dopo mezzogiorno gli attivisti sono tornati nel salotto buono di Milano per la campagna Per il giusto prezzo, tendendo in mano cartelli con scritto appunto ‘Per il giusto prezzo’ e ‘Ultima generazione’.

Il gruppo, in un comunicato ha spiegato che sul posto sono arrivate le dell’ordine “che hanno denunciato i partecipanti all’azione per manifestazione non preavvisata, incluso un ragazzo che stava distribuendo volantini”. (ANSA)