25 aprile, Sala: ‘parlare di antifascismo ora più che mai’

MILANO, 29 MAR – “Vi chiedo di fare la vostra parte nei giorni da qua al 25 aprile che dovrà essere un evento molto partecipato”. È l’appello del sindaco di Milano Giuseppe Sala ai cittadini in vista dell’anniversario degli 80 anni della Liberazione. “Chiedo a tutti di aiutare nelle prossime settimane e di portare lungo le strade quante più persone possibile – ha aggiunto parlando in piazza Castello a margine di una tappa del tram dedicato alla Liberazione -.

È l’80esimo anniversario, in questo momento storico ha un peso significativo e a chi dice “ancora a parlare di antifascismo’? Dico, ancora più che mai”. “Sono preoccupato perché questa memoria e questo spirito va via via ad affievolirsi. Per questo dobbiamo fare la nostra parte”, ha detto ancora Sala.

“L’Italia ha una Costituzione antifascista e non bisogna avere paura di dire questa parola – ha aggiunto il presidente di Anpi Milano, Primo Minelli -, come non ascoltiamo purtroppo da uomini importanti di governo”. (ANSA).