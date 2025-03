Torino, bus turistico cade nel fiume Po: morto autista

Incidente a Torino dove un autobus turistico è caduto nel fiume Po, all’altezza di piazza Vittorio Veneto, inabissandosi parzialmente

Sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco con i sommozzatori, oltre al 118 e alla polizia locale. L’autista del mezzo è stato recuperato grazie alle barche del circolo “Gli Amici del fiume” in stato di incoscienza, ma a nulla sono valse le manovre per rianimarlo: l’uomo è morto dopo l’impatto.

Ancora poco chiara la causa dell’incidente

Il mezzo, prima di precipitare in acqua, ha investito tre pedoni per poi sfondare il parapetto in pietra di corso Cairoli e finire nel fiume. Le persone travolte dal pullman sono state portate all’ospedale delle Molinette in condizioni che non desterebbero preoccupazione. Sul bus non erano presenti passeggeri. tgcom24.mediaset.it – foto Ansa