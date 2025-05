Scontro tra ciclisti, giornalista Roberto Conci in rianimazione

Resta ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di rianimazione all’ospedale Santa Chiara di Trento, Roberto Conci

Il giornalista 64enne, direttore editoriale de La voce del Trentino e amministratore unico del gruppo editoriale che controlla la testata e La voce di Bolzano, era stato coinvolto nella mattinata di ieri in un incidente di bicicletta, scontrandosi con un altro ciclista sulla ciclabile di Gardolo.

