Incidente con un altro ciclista, morto il giornalista Roberto Conci

Non ce l’ha fatta. È morto Roberto Conci, il direttore editoriale de “La Voce del Trentino” e “La Voce di Bolzano” che giovedì mattina (15 maggio) è rimasto coinvolto in un grave incidente in bicicletta a Trento

L’uomo, noto editore e giornalista di 63 anni, si è spento domenica pomeriggio all’ospedale Santa Chiara, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo lo scontro con un altro ciclista di 77 anni, avvenuto sulla pista ciclabile a nord di Trento, nella zona di Spini di Gardolo.

Il giornalista Roberto Conci è morto

Roberto Conci ha perso la vita proprio pochi giorni dopo il funerale di sua madre, Giuseppina Faes, fondatrice del giornale “La Voce del Trentino”. L’annuncio è arrivato direttamente dalla famiglia: “Oggi è venuto a mancare il nostro Roberto Conci. Chiediamo che venga ricordato per la persona che era, con il suo sorriso, la sua energia e la sua autenticità”.

La dinamica dell’accaduto è attualmente al vaglio della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione, sembra che i due ciclisti si siano accorti solo all’ultimo momento l’uno dell’altro e non siano riusciti ad evitare l’impatto, finendo violentemente sull’asfalto. Il 77enne al momento si trova ancora in ospedale.

Roberto Conci era un volto molto noto in tutta la provincia autonoma di Trento, sia per il suo ruolo nell’informazione (era amministratore delegato di Cierre edizioni e di Ge Gruppo editoriale, direttore di varie testate e Radio Pop-up), sia per la sua candidatura alle ultime provinciali.

