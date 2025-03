Torino, rapina un’anziana e poi invia 1000 euro in Marocco: arrestato

Prima ha rapinato un’anziana, facendola cadere a terra e rubandole la borsa. Poi ha prelevato 2.000 euro con la sua carta di credito ed effettuato un pagamento in un centro scommesse del quartiere Santa Rita. Era febbraio 2025. Nei giorni scorsi, la polizia di stato è riuscita a individuare e arrestare il protagonista di questo episodio. Ha 22 anni e, adesso, si trova in carcere.

Per risalire a lui, gli agenti si sono basati sulle immagini delle telecamere della videosorveglianza. Non solo: venendo a conoscenza del pagamento effettuato al centro scommesse, hanno sospettato che il rapinatore fosse un frequentatore abituale della ricevitoria. Per questo, hanno svolto alcune indagini al suo interno e sono riusciti a fermarlo.

Poco ore dopo la rapina, il ragazzo aveva anche effettuato l’ordinativo di un bonifico da 1.000 euro verso il Marocco, dove vivono alcuni suoi parenti.

