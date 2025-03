Verona, dipendente Banco Bpm si uccide sul posto di lavoro

Una tragedia ha scosso il quartiere di Borgo Trento a Verona, dove un dipendente di una filiale Banco Bpm è stato trovato privo di vita

Il dramma si sarebbe consumato in mattinata: i soccorritori del 118 e la polizia, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La filiale ha poi sospeso le attività per l’intera giornata. I fatti sono avvenuti venerdì 21 marzo, poco prima di mezzogiorno, all’interno della sede di via IV Novembre.

Il dipendente, un veterano della struttura stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe deciso di togliersi la vita sul luogo di lavoro. La scena ha lasciato sotto shock chiunque fosse presente in quel momento. Una volta ricevuta la chiamata di emergenza, sul posto si sono recati i soccorritori e le forze dell’ordine; tuttavia, le manovre di soccorso non sono servite a salvare l’uomo, che si trovava in un’area riservata al personale. La polizia ha quindi avviato gli accertamenti necessari per comprendere la dinamica dell’accaduto.

I clienti che si sono presentati all’ingresso della filiale hanno trovato le porte sbarrate e un avviso che segnalava l’impossibilità di accedere “per motivi gravi”. La direzione della banca ha preferito non riaprire successivamente, mantenendo la sede chiusa per tutto il giorno.

L’identità della vittima non è stata resa nota, per tutelare la privacy dei familiari e di quanti sono direttamente coinvolti nel tragico evento. Nel quartiere, tuttavia, la notizia ha fatto rapidamente il giro tra i residenti, che hanno espresso incredulità e cordoglio di fronte a un evento così drammatico. www.affaritaliani.it