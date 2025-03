Giulia stroncata da un malore a soli 20 anni

SUSTINENTE – Un cordoglio profondo è quello che nelle ultime ore si è diffuso a Sustinente e nei paesi vicini per l’improvvisa scomparsa di Giulia Guarnieri, ragazza di soli 20 anni stroncata da un malore che non le ha lasciato scampo nella notte tra giovedì e venerdì.

A riportare la notizia è La Voce di Mantova.

Non appena è scattato l’allarme i sanitari del 118 hanno tentato in tutti i modi di rianimare la giovane, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. L’intero paese è sotto shock per la scomparsa di Giulia che non oltre un anno fa aveva perso il papà.

La giovane lascia nel dolore la mamma, gli zii, i tanti amici che la ricordano solare e vivace, come la ricordano in queste ore, anche loro increduli per l’accaduto, gli iscritti all’associazione Karatemantova, a cui Giulia era affiliata, e sulla cui pagina facebook sono state pubblicate alcune foto della ragazza. I funerali della giovane si terranno oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di Sustinente. https://mantovauno.it