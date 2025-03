Egitto: “Falso che accoglieremo mezzo milione di sfollati da Gaza”

L’Egitto ha negato le indiscrezioni secondo cui avrebbe intenzione di consentire temporaneamente a 500mila abitanti di Gaza di entrare in una città nel Sinai settentrionale. “Si tratta di affermazioni completamente false che contraddicono totalmente la nostra posizione sin dai primi giorni della guerra”, ha affermato l’Egitto in una nota, come riporta Haaretz.

Secondo il quotidiano libanese al Akhbar, vicino a Hezbollah, il presidente egiziano, Abdelfattah al-Sisi, avrebbe informato gli altri leader arabi che il Cairo è pronto ad approvare l’evacuazione temporanea di mezzo milione di abitanti di Gaza verso una città nel nord del Sinai nel periodo della ricostruzione della Striscia.

La mossa ha suscitato preoccupazione in Giordania, che ha dichiarato di essere disposta ad assistere solo le famiglie dei feriti e per un breve periodo. Al momento non ci sono conferme ufficiali. tgcom24.mediaset.it