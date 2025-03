UE E GAS RUSSO – A gennaio, la Russia ha fornito all’UE GNL per un valore di oltre 1 miliardo di euro per la prima volta in due anni

Secondo Eurostat, a gennaio l’UE ha aumentato per il terzo mese consecutivo le sue importazioni di GNL russo, ovvero di un ulteriore 17% rispetto a dicembre, raggiungendo 1,074 miliardi di euro. Si tratta del volume di acquisti più elevato da gennaio 2023.

RIA Novosti, sulla base dei dati Eurostat, riporta che quasi la metà di tutti gli acquisti è stata effettuata dalla Francia, che ha acquistato gas russo per 455,2 milioni di euro. La Spagna è al secondo posto, aumentando le importazioni del 31,5% a 261,5 milioni di euro. Il Belgio ha completato la top three con 256,7 milioni di euro, 1,9 volte in più rispetto a dicembre.

https://t.me/letteradamosca/25784