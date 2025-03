Malore improvviso, muore medico di 35 anni

Un medico di appena 35 anni che lavorava al Pronto soccorso del S. Chiara di Trento è morto martedì sera per un malore dopo essere stato soccorso del 118 nella sua abitazione, a Martignano

Libero Cherubini, originario de l’Aquila, lavorava a Trento da novembre dello scorso anno come libero professionista. In precedenza aveva lavorato nella sua regione come medico di continuità assistenziale. Poi si era specializzato in medicina d’urgenza a Padova e dopo un breve periodo in Veneto era arrivato in Trentino.

Un evento, la morte di questo professionista, che profondamente segnato il personale del Pronto soccorso del S. Chiara. «Un ottimo collega sul piano clinico e una personale molto ricca sul piano personale e relazionale. Una persona timida, riservata, appassionata per la medicina d’urgenza nella sua globalità, nell’intra e nell’extra ospedaliero, molto preparata», lo ricorda la direttrice del Pronto soccorso Michela Marchiori.Era arrivato in Trentino per una scelta di vita. […]

