Lorenzo Fontana: “la criminalità minorile è una realtà allarmante”

Roma, 13 marzo 2025 – “La criminalità minorile è una realtà allarmante. Nel nostro Paese, il numero di minori che commettono reati, anche violenti, è in costante aumento. Questo incontro offre, dunque, l’opportunità di riflettere sulle ragioni che spingono tanti adolescenti sulla cosiddetta ‘cattiva strada’. Le cause sono molteplici. Oltre a quelle di ordine sociale, culturale ed economico, purtroppo oggi si osserva anche una preoccupante indifferenza e apatia alla base dei minori che delinquono.

Questo contesto è caratterizzato anche da modelli di riferimento virali e inadatti. Modelli che vengono emulati in modo spregiudicato e che contribuiscono ad affievolire la percezione della gravità delle proprie azioni. Un ulteriore fattore è il desiderio di essere accettati e di affermare la propria identità nel ‘gruppo’, dove la logica del branco incoraggia il compimento di atti illeciti. In un simile scenario, il tema dell’educazione assume un ruolo centrale. È in ambito familiare e scolastico che vanno affrontati i sintomi di quei comportamenti antisociali che possono sfociare in azioni penalmente rilevanti”.

Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della presentazione del reportage “La cattiva strada – Viaggio nelle carceri minorili italiane”, presso la sala della Regina di Montecitorio.

Camera Fonte: Agenzia Vista