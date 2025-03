Milano, 21enne minacciato con fiamma ossidrica e rapinato: arrestati due nordafricani

Erano da poco passate le 21 di sabato sera e stava camminando in strada, in via Cirene, con un amico. E’ stato accerchiato da cinque persone, minacciato e derubato di una collanina d’oro che indossava. Per convincere la vittima, 21 anni, italiano, a consegnare il gioiello, uno dei rapinatori ha tirato fuori dalla giacca un oggetto scuro, simile a un accendino di medie dimensioni a fiamma ossidrica. Il gruppo poi è scappato via con il bottino in direzione di piazzale Libia.

Subito è scattata la segnalazione e la richiesta di intervento alle forze dell’ordine e, pochi minuti dopo la rapina, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della questura di Milano e i poliziotti del commissariato Monforte Vittoria hanno arrestato due 20enni. Si tratta di un cittadino marocchino e uno tunisino, irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia. Ai due presunti rapinatori gli agenti sono arrivati grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e dall’amico che aveva assistito alla scena. Il 20enne tunisino aveva ancora con sé il ciondolo d’oro rubato poco prima.

10 rapinatori fermati dalla polizia in pochi giorni

Negli ultimi giorni sono stati 10 i cittadini stranieri, tra i 18 e i 25 anni, sottoposti a fermo di indiziato di delitto o arrestati per rapine aggravate commesse in concorso. I provvedimenti sono scattati nell’ambito di alcuni interventi e controlli effettuati dalla polizia di Stato per il contrasto alle rapine in strada a Milano. All’elenco si aggiungono anche altri due giovani cittadini stranieri che sono stati denunciati per gli stessi reati.

Tra gli episodi più violenti una rapina avvenuta all’uscita di Cimiano della M2. La polizia ha individuato i 6 responsabili: sono accustai di aver spinto giù dalle scale un uomo, fratturandogli un osso per rubargli la collanina.

