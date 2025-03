Rom arrestate per furto sbeffeggiano i carabinieri: “Fra 2 ore siamo fuori”

Convinte di essere rilasciate nel giro di poche ore, due donne di origini rumene, di 40 e 19 anni, sono invece finite in carcere dopo essere state arrestate per il furto di quasi mille euro di prodotti cosmetici e per l’igiene personale in un supermercato di Gallarate.

Fermate dai carabinieri mercoledì, hanno dichiarato di essere abituate a tornare sempre a casa dopo episodi simili. Questa volta, però, le cose sono andate diversamente: dopo una notte nelle camere di sicurezza della caserma, il giudice del Tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

Le successive verifiche hanno rivelato una lunga serie di precedenti, soprattutto a carico della quarantenne. Un passato di furti ripetuti che questa volta non ha permesso loro di evitare la detenzione: le due donne sono state trasferite nel carcere di Como.

