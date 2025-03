Obiettivo riduzione della popolazione. PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 8 marzo 2025

Gli strumenti ed i metodi usati dalle élite modialiste per ottenere la riduzione della popolazione

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di sabato 8 marzo 2025 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

In questa puntata si torna sul tema delle inoculazioni di massa come strumento malthusiano della tecnocrazia per perseguire l’obiettivo delle élite modialiste transumane di arrivare alla riduzione della popolazione mondiale.

Ospiti di Armando Manocchia sono:

Franco Battaglia – professore di chimica fisica

Fabio Franchi – medico, infettivologo

che si confrontano in Piazza Libertà sull’inoculazione di massa dei sieri letali o che hanno procurato gravi effetti collaterali.

Analizzando i fatti, si cerca di capire i punti di vista e soprattutto le critiche rispetto al metodo scientifico, quale strumento tecnocratico, supportato dalla propaganda Mainstream e quello ippocratico, boicottato dallo stesso sistema.

