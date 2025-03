Mattarella: “è presto per parlare di forze italiane in Ucraina”

“Occorre che si arrivi a una soluzione che non mortifichi nessuna delle due parti ma che garantisca Kiev. E che sia una pace conforme al diritto internazionale”

il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea che è presto per parlare di invio di militari. “Non siamo ancora a questo punto: non sono neanche iniziati i negoziati di pace. Parlare di quello che avverrà come soluzioni è totalmente fuori dal momento. L’Europa è da tre anni che cerca di indurre la Russia a negoziare e tutti ci auguriamo che sia finalmente disponibile”, ha detto Mattarella in una intervista all’emittente giapponese Nhk.

“Una soluzione di pace deve essere circondata da garanzie”

“E’ evidente che una soluzione di pace deve essere circondata da garanzie che non si riprendano le ostilità e quindi garanzia di sicurezza – ha aggiunto il presidente della Repubblica -. Ed essendo la Russia molto più potente e molto più armata dell’Ucraina significa garanzie di sicurezza per la sicurezza dell’Ucraina”.

“La Difesa della Ue è uno sviluppo naturale”

Il capo dello Stato ha aggiunto che in Europa esistono delle preoccupazioni per cui “si pensa che è necessario rafforzare la Difesa europea. E questo è uno sviluppo naturale dell’integrazione europea che è andata avanti in questi decenni”. “Occorre che si arrivi a una soluzione che non mortifichi nessuna delle due parti ma che garantisca l’Ucraina e che sia una pace conforme al diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica.

notizie.tiscali.it