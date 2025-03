Mosca: ‘Macron è disconnesso dalla realtà’

MOSCA, 06 MAR – Emmanuel Macron fa “ogni giorno dichiarazioni che contraddicono le sue dichiarazioni precedenti” e mostra così di essere “disconnesso dalla realtà”. Lo ha detto alla Tass la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. in merito al discorso televisivo di ieri sera in cui il presidente francese ha lanciato un nuovo allarme per il pericolo rappresentato dalla Russia e proposto di estendere l’ombrello nucleare di Parigi all’Europa. (ANSA).

Macron ha detto di aver “deciso di aprire il dibattito strategico” sulla dissuasione nucleare e “sulla protezione” degli alleati europei. “La decisione – ha assicurato – è sempre stata e resterà nelle mani del presidente della Repubblica. Qualsiasi cosa succeda”.

“Il nostro sostegno all’Ucraina passa per un sostegno al suo esercito”, ha detto il presidente. “Abbiamo interesse a lavorare con i nostri alleati europei – ha aggiunto – riuniremo dalla settimana prossima i capi di stato maggiore dei Paesi che vogliono partecipare a questa pace duratura” anche con il dislocamento di forze europee sul terreno. Il presidente ha parlato dell’esistenza di “un piano di pace solido, durevole, che abbiamo preparato con gli ucraini e con diversi altri partner europei e che sono andato a perorare negli Stati Uniti 15 giorni fa”. ANSA