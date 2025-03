Anziano si ricovera, associazione gli porta via il cane. Il Molise si mobilita

Sta commuovendo il Molise, dove è scattata una mobilitazione generale, la storia di un anziano contadino disperato perché non ha più il suo cane

CAMPOBASSO, 05 MAR – L’uomo, Angiolino Masciotra, 83 anni, che vive ad Agnone (Isernia), ha dovuto trascorrere qualche tempo a Pescara dove si è sottoposto a un intervento chirurgico. Al suo ritorno a casa non ha più trovato Tonino, il suo amato cane. Angiolino vive solo, la moglie, malata, è ospite di una casa di riposo, le figlie sono a Roma, il cane è la sua unica compagnia.

L’animale, che probabilmente si è allontanato in cerca del suo padrone, è stato trovato da un’associazione che, scambiandolo per un randagio, lo ha preso e portato via e ora, stando al racconto dell’uomo, si rifiuta di restituirglielo e anche di farglielo vedere.

Angiolino ha lanciato il suo appello intervistato da Telemolise e si è detto pronto a lasciarsi andare se non potrà riabbracciare al più presto il suo amico a quattro zampe. “Tonino è nel mio cuore, io avevo solo lui a farmi compagnia a casa – ha detto in lacrime – Lo rivoglio qui con me, mi manca. Non riesco nemmeno più a cucinare, prima cucinavo per me e per lui. Lo tenevo come un figlio. Se non me lo ridanno vado a impiccarmi”.

Intanto ad Agnone è scattata una gara di solidarietà: una colletta per pagare un avvocato, mentre il sindaco, Daniele Saia, ha emanato un’ordinanza affinché Tonino torni a casa. L’associazione in questione, finora, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda. (ANSA)