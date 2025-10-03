Verona, animalisti irrompono in chiesa vestiti da frati

Sono entrati in chiesa travestiti da frati, mostrando un cartello in inglese diretto ai turisti, con la scritta: “Jesus loved Animals”

VERONA, 03 OTT – È il blitz di “Centopercentoanimalisti” nella chiesa di San Nicolò all’Arena, nel centro di Verona. Nel mirino della protesta la decisione del parroco di vietare l’ingresso in chiesa ai cani, motivato da alcuni comportamenti dei proprietari dei quattro zampe, giudicati ineducati e irrispettosi del luogo sacro.

Un diacono ha tentato di strappare il cartello a uno dei militanti, la tensione è aumentata, sul posto sono arrivate due Volanti della Polizia di Stato. Nelle scorse settimane era già stata organizzata una protesta animalista, con l’esposizione di uno striscione davanti al sagrato della chiesa. (ANSA)