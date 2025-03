TARANTO, 01 MAR – Nel corso di una rissa in strada nella serata di ieri a Taranto alcune delle persone coinvolte si sono scagliate contro i poliziotti che erano intervenuti e li hanno aggrediti. E’ accaduto in via Oberdan dove sono intervenute due pattuglie della squadra Volanti per sedare la rissa tra un gruppo di cittadini georgiani. Dopo un tentativo di fuga, quattro persone sono state bloccate e portate in questura. (ANSA)