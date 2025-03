Rapina con coltellate alla vittima: arrestato marocchino

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Calabria per rapina a mano armata, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Si tratta di un soggetto di origine marocchina, che il 18 febbraio scorso, in centro città, ha prima rapinato un uomo e poi lo ha ferito con numerose coltellate che non hanno raggiunto organi vitali.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima – alla quale sono stati applicati diversi punti di sutura – e hanno avviato le indagini per individuare l’aggressore.

Avviate le ricerche, il responsabile della rapina è stato bloccato poco dopo nelle vicinanze di dove si è consumato il delitto. Privo di documenti, resosi conto di essere stato scoperto, l’uomo ha tentato di fuggire, opponendo resistenza e cercando di aggredire i carabinieri che lo ha arrestato e portato in carcere.

Dalle indagini è emerso che il presunto rapinatore, nella stessa mattinata, ha rubato un cellulare a un operaio. ANSA