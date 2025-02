Malore a scuola, muore docente di 50 anni

Tragedia a scuola. Una docente, di 50 anni, Jllen Camugino, nella mattinata di giovedì 27 febbraio, è stata colta da malore

Per lei non c’è stato nulla da fare. Il tutto è avvenuto nell’istituto professionale Maffeo Pantaleoni di Frascati. Sul posto i carabinieri e il personale sanitario del 118.

L’istituto scolastico, in una circolare, ha sottolineato: “Con profondo dolore, comunichiamo che a seguito della tragica perdita che ha colpito la nostra comunità scolastica, domani 28 febbraio l’attività didattica sarà sostituita da un momento di raccoglimento per docenti e studenti durante la prima ora”. Dopodiché, la commemorazione in ricordo della “cara collega Jllen Camugino”. “Docenti e studenti sono invitati a partecipare alle 10 alla funzione religiosa presso la cattedrale San Pietro di Frascati.

Il cordoglio

L’Amministrazione comunale di Frascati, in una nota, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa della professoressa. “Ci stringiamo alla famiglia, alla dirigente e tutta la comunità scolastica in questo momento di dolore”.

