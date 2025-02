Malore nel sonno, morto 49enne

Nicola Barbato è morto nel sonno a soli 49 anni

Da qualche giorno non si sentiva bene, un po’ di febbre e un malessere che non se ne andava: si è addormentato a casa e non si è più svegliato a causa di un arresto cardiaco. Dolore e incredulità tra i familiari e gli amici: Nicola abitava a San Martino della Battaglia, frazione di Desenzano, ed era molto benvoluto. Da tanti anni lavorava alla Navigarda.

Mercoledì il funerale

La salma è stata ricomposta alla Casa del commiato Facciotti di Desenzano, dove è stata allestita la camera ardente: il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Martino. Lo annunciano la compagna Francesca, la mamma Iole, il fratello Saverio con Silvia, la cognata Alessandra. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia: “La tua bella anima sarà sempre al nostro fianco. Buon viaggio Nicola”, si legge su Facebook.

www.bresciatoday.it