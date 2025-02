Zelensky: “dobbiamo raggiungere la pace attraverso la forza”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede una pace duratura e sostenibile in Ucraina quest’anno, nel discorso pronunciato in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa. “Putin non ci darà questa pace come un regalo, non la darà in cambio di qualcosa. Dobbiamo raggiungere la pace attraverso la forza, la saggezza e l’unità, attraverso la nostra cooperazione con voi” ha detto. (askanews)

I team di Ucraina e Stati Uniti d’America sono nelle fasi finali dei negoziati sulle terre rare e le trattative “sono molto costruttive”. Lo ha scritto su X la vice prima ministra per l’integrazione europea ed euro-atlantica dell’Ucraina, Olga Stefanishyna, come riporta Rbc Ukraina. “Ci impegniamo a completarlo rapidamente per procedere con la firma. Ci auguriamo che i leader degli Stati Uniti e dell’Ucraina lo firmino e lo approvino a Washington il prima possibile per dimostrare il nostro impegno per i decenni a venire”, ha scritto Stefanishyna. (ANSA)