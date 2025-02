Von der Leyen: ‘altri 3,5 miliardi per l’Ucraina’

“Posso annunciare un nuovo pagamento di 3,5 miliardi di euro per l’Ucraina arriverà già a marzo. Ci sarà un Consiglio europeo straordinario, nel quale presenterò un piano globale per aumentare la nostra produzione europea di armi e capacità di difesa. E anche l’Ucraina ne trarrà beneficio“, ha affermato von der Leyen.

Oggi inoltre “adottiamo il nostro 16esimo pacchetto di sanzioni” contro la Russia per la guerra in Ucraina. “Aumenteremo le sanzioni punitive contro la Russia, a meno che non dimostrino una autentica volontà di raggiungere un accordo di pace duraturo”, ha fatto sapere von der Leyen.

A Kiev anche il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto insieme al collegio dei commissari e il primo ministro canadese Justin Trudeau: “Davvero felice di essere qui”, ha detto, mentre scendeva dal treno, ad Andriy Yermak, capo dell’ufficio presidenziale ucraino. Adnkronos