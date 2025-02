Roma, maxi colpo da Commercity: auto e furgoni bruciati per bloccare la strada

Hanno bruciato almeno cinque tra auto e furgoni per guadagnarsi la fuga. Inoltre hanno cosparso di chiodi e spuntoni il manto stradale

Un piano studiato. Così all’alba di oggi, lunedì 24 febbraio, una banda ha saccheggiato la sede della ditta di trasporti internazionali ‘Edgar’ nel complesso commerciale di ‘Commercity’, a Roma. Il maxi colpo è andato in scena poco prima delle 5 del mattino in via Eiffel.

Incendi e chiodi per la fuga

La banda organizzata ha assaltato la sede rubando materiale tecnologico e informatico. I malviventi, per rallentare l’arrivo delle forze di polizia, hanno quindi bloccato tutte gli accessi e le uscite intorno a ‘Commercity’. Via Portuense, via della Muratella, via Eiffel sono state cosparse di chiodi e spuntoni. Quindi hanno dato alle fiamme almeno 5 veicoli per stoppare la marcia sulle carreggiate.

Caccia alla banda

I banditi, terminato il blitz, sono riusciti a scappare, facendo perdere le proprie tracce. Nessuno è rimasto ferito. La scena potrebbe essere stata ripresa dalle numerose telecamere di sicurezza che si trovano nella zona. Indaga la polizia.

