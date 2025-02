Lite tra bengalesi a Monfalcone, un accoltellato: è grave

Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina dopo essere stato raggiunto da più colpi di coltello

E’ accaduto in centro a Monfalcone (Gorizia). Si tratterebbe, secondo quanto ha reso noto Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega ed ex sindaca del comune, di un ferimento scaturito da una lite tra due cittadini bengalesi. Secondo l’emittente televisiva locale Telequattro, la vittima sarebbe stata ferita con cinque coltellate, di cui una in volto. L’uomo è stato soccorso e portato all’ ospedale di Cattinara a Trieste, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. (ANSA)