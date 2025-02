Vance avverte i giovani: ‘vogliono trasformarvi in idioti androgini’

Il vicepresidente americano JD Vance ha un messaggio potente per i giovani uomini

“Il mio messaggio ai giovani è di non permettere a questa cultura corrotta di trasmettervi il messaggio che siete delle cattive persone perché siete uomini, perché vi piace raccontare barzellette, perché vi piace bere una birra con gli amici o perché siete competitivi.

La nostra cultura “vuole trasformare tutti, uomini e donne, in idioti androgini che pensano allo stesso modo, parlano allo stesso modo e agiscono allo stesso modo”.

“In realtà pensiamo che Dio abbia creato maschio e femmina per uno scopo, e vogliamo che voi ragazzi prosperiate come giovani uomini e come giovani donne. E vi aiuteremo con la nostra politica pubblica per rendere possibile ciò”.

Lo scrive su X Jacopo Coghe, portavoce di ProVita & Famiglia.