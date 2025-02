Roma, saccheggia negozi di lusso: fermato cileno

Prima le borse rubate in un negozio di via del Corso, poi sei orologi sgraffignati da una boutique in via dei Condotti. Un doppio colpo consumato in poche ore e che è costato caro all’uomo, un cittadino cileno di 32 anni. Nella mattinata di ieri il “latinos” aveva rubato un iPhone in un parrucchiere e tre borse, ancora con i dispositivi antitaccheggio, in via del Corso.

L’ultimo blitz, però, non è andata coma aveva sperato. Uscito di corsa dal negozio ‘Salvatore Ferragamo’ di via dei Condotti, aveva alle calcagna i dipendenti. La scena è avvenuta sotto gli occhi dei numerosi passanti e turisti ed è stata notata anche da un carabiniere libero dal servizio e in abiti civili, che è riuscito a bloccare il “latinos”.

Intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina hanno preso in carico il fermato, un 32enne cileno, e hanno accertato che era fuggito dal negozio dopo aver rubato una teca contenente 6 orologi, per un valore complessivo di circa 10.000 euro. Il 32enne è stato trovato anche in possesso dell’altra refurtiva nascosta nel suo zaino. ll 32enne è stato portato in caserma con l’accusa di furto aggravato.

