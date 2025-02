Morto improvvisamente Lorenzo Pataro, poeta calabrese di 27 anni

Lutto nel mondo della cutlura: è morto improvvisamente il poeta calabrese Lorenzo Pataro. Aveva 27 anni ed era originario di Laino Borgo (Cosenza)

Pataro, carattere schivo e malinconico, si stava facendo strada nel mondo della cultura con le sue poesie, spesso tenere e piene di umanità. Aveva già ottenuto diversi riconoscimenti e, con la sua raccolta Amuleti, era stato tra i finalisti del Premio Strega Poesia nel 2023 e del Premio Pontedilegno Poesia 2024. «Aveva raggiunto la val Camonica in compagnia del padre, a cui va il mio grande e affettuoso abbraccio – ha detto il poeta, scrittore ed ex docente Giuseppe Grattacaso, che era in giuria nell’ultima edizione del Pontedilegno Poesia, organizzato tutti gli anni nella località bresciana -.

La sua scomparsa getta tutti coloro che lo hanno conosciuto in un profondo dolore. Lo ricordo con grandissimo affetto e con amore per i suoi versi. Ho scritto del suo bel libro Amuleti (poesie legate alla sua terra e alla memoria di luoghi e persone) e gli ho chiesto di collaborare all’annuario di poesia I Limoni. Le sue recensioni usciranno sul volume ora in stampa».

Era nato a Castrovillari nel 1998 e si era laureato in Lettere moderne e Filologia Moderna all’Università di Salerno. Nonostante la giovane età aveva pubblicato diverse raccolte di poesie come “Bruciare la sete” e “Amuleti”. Proprio con i sui “Amuleti” (con la prefazione di Elio Pecora) era stato inserito nella prima selezione del Premio Strega Poesia 2023 arrivando in semifinale. Raccolta recensita sui maggiori quotidiani italiani (Il Manifesto, Il Sole 24 ore, Il Mattino, La Lettura – Corriere della Sera). Aveva vinto diversi premi tra cui “Ossi di Seppia” nel 2021 e “Ritratti di Poesie” nel 2023.

Alcune delle sue poesie sono state pubblicate su riviste e quotidiani. Proprio l’Università di Salerno – riporta QuiCosenza – ha espresso cordoglio alla notizia della morte del giovane «il Dipartimento di Studi Umanistici partecipa con profonda e sincera commozione al dolore della famiglia e di tutta la comunità studentesca per la prematura scomparsa di Lorenzo Pataro, nostro studente iscritto al corso di studi in Filologia moderna e apprezzato giovane poeta».

