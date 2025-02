Zelensky: “Trump vive in uno spazio di disinformazione russa”

Zelensky ha affermato che Trump vive in uno “spazio di disinformazione” rispondendo ai commenti taglienti del presidente degli Stati Uniti, inclusa un’affermazione infondata secondo cui l’indice di popolarità di Zelensky sarebbe del 4%.

“Sfortunatamente, il presidente Trump, per il quale abbiamo grande rispetto come leader del popolo americano, vive in questo spazio di disinformazione”, ha detto Zelensky ai giornalisti a Kiev, accusando Mosca di ingannare Trump.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha poi affermato di voler “porre fine alla guerra quest’anno”.

Zelensky ha dichiarato di voler ottenere solide garanzie di sicurezza dai partner occidentali di Kiev che consentirebbero la fine della guerra con la Russia nel 2025.

“Vogliamo garanzie di sicurezza quest’anno, perché vogliamo porre fine alla guerra quest’anno”, ha detto durante una conferenza stampa a Kiev, il giorno dopo che i ministri degli Esteri di Stati Uniti e Russia hanno tenuto colloqui in Arabia Saudita a cui Kiev non era stata invitata. ANSA