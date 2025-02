Trump: “Zelensky al 4% di popolarità”

Trump ha respinto al mittente le proteste dell’Ucraina per essere stata esclusa dal tavolo dei negoziati con la Russia e ha poi accusato Kiev di aver “iniziato la guerra”

“Non abbiamo avuto elezioni per la legge marziale al momento e, mi dispiace dirlo, il leader è al 4% di approvazione. Abbiamo un Paese con tanta distruzione, città demolite. È da tempo che non hanno elezioni. L’Ucraina è stata spazzata via. Le persone sono stanche e vogliono che accada qualcosa”.

Lo ha detto il presidente americano, Danald Trump, in una conferenza stampa a Mar-a-Lago. “Mi piace personalmente, ma quello che è personale non mi interessa, mi interessa fare il lavoro e abbiamo una leadership che ha permesso che questo accadesse, una guerra che non sarebbe dovuta accadere se fossi stato io presidente. Voglio vedere se riesco a salvare milioni di vite. È una situazione molto triste”. tgcom24.mediaset.it